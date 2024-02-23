​Тен Хаг: «Футболисты хотят играть в Лиге чемпионов»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, важно ли команде получить билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Лига чемпионов? Мы знаем причины, почему мы сейчас не в топ-4, и нам нужно навёрстывать упущенное. В данный момент каждая игра является финалом, поскольку мы должны быть в Лиге чемпионов. Футболисты хотят этого. Я чувствую, что мы можем быть выше в таблице, но с нынешней глубиной состава это проблема», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место. От зоны Лиги чемпионов команда отстаёт на четыре очка.