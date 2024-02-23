​Хёйлунн травмирован - «Манчестер Юнайтед» назвал сроки восстановления игрока

Нападающий Расмус Хёйлунн угодил в лазарет «Манчестер Юнайтед». Как сообщает пресс-служба клуба, у 21-летнего футболиста была выявлена мышечная травма. На восстановление Хёйлунну понадобится от двух до трёх недель. Таким образом, датчанин вернётся на футбольное поле в марте.

Травма Хёйлунна является плохой новостью для «Манчестер Юнайтед», ведь в последнее время молодой футболист исправно забивал.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 24 февраля. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Фулхэма».

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.