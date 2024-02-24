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Тен Хаг: «Антони должен доказать свой талант»

24 Февраля 2024 • 02:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
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Через 14 ч. 51 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о неудачах вингера Антони.

24-летний бразилец – один из самых критикуемых игроков «красных дьяволов»: он до сих пор не забивал и не ассистировал в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, а уплаченная за него сумма в 95 млн евро лишь усиливает давление.

«Он должен доказать свой талант, это его личная цель. Вероятно, он получит возможности реализовать себя, но никто не отменял конкуренцию», – заявил тен Хаг накануне матча против «Фулхэма», который пройдёт в субботу.

Последние два поединка Премьер-лиги Антони провёл на скамейке запасных, а в трёх предыдущих встречах появлялся на поле лишь в концовке.

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