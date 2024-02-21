Тухель может вернуться в АПЛ или возглавить сборную Англии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже раздумывает над тем, где будет работать в следующем сезоне. Сегодня мюнхенская команда официально сообщила, что немец покинет команду по окончании сезона.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, помимо варианта с каталонской «Барселоной» Тухель также рассматривает возможность вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее возглавлял лондонский «Челси». Также есть вероятность, что Томас в обозримом будущем возглавит сборную Англии. Немец стал одним из кандидатов для руководства «трёх львов» на замену Гарету Саутгейту.

Напомним, из топ-клубов АПЛ летом без тренера останется «Ливерпуль».