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Тухель может вернуться в АПЛ или возглавить сборную Англии

21 Февраля 2024 • 16:48 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже раздумывает над тем, где будет работать в следующем сезоне. Сегодня мюнхенская команда официально сообщила, что немец покинет команду по окончании сезона.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, помимо варианта с каталонской «Барселоной» Тухель также рассматривает возможность вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее возглавлял лондонский «Челси». Также есть вероятность, что Томас в обозримом будущем возглавит сборную Англии. Немец стал одним из кандидатов для руководства «трёх львов» на замену Гарету Саутгейту.

Напомним, из топ-клубов АПЛ летом без тренера останется «Ливерпуль».

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Бавария Сборная Англии Томас Тухель ещё теги

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