Киммих не останется в «Баварии» при Тухеле

«Бавария» рискует лишиться Йозуа Киммиха, если главный тренер Томас Тухель сохранит работу.

Отношения между полузащитником и наставником не задались практически с самого начала пребывания последнего в клубе. Недавно ситуация усугубилась: 29-летний игрок не скрывал недовольства, когда был заменён в матче против «Бохума» (2:3), и позволил себе открытую критику решений тренерского штаба. Как сообщает SportBild, у Киммиха нет будущего в клубе, если Тухель продолжит работу в следующем сезоне. Хавбек готов пересмотреть своё положение и остаться, если тренерская перестановка всё же произойдёт.

Контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Слухи связывали немецкого футболиста с возможным переходом в «ПСЖ», «Барселону» и клубы АПЛ.