Тухель окончательно испортил отношения с Киммихом

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель окончательно испортил отношения с опорным полузащитником Йозуа Киммихом. Этому способствовал инцидент, в котором футболист повздорил с ассистентом Тухеля Жольтом Лёвом.

Прошлым летом Киммих уже почувствовал напряжение в отношениях с тренером, который хотел пригласить в команду нового опорника. Перед матчем с леверкузенским «Байером» Йозуа усердно работал над тем, чтобы попасть в стартовый состав, но Тухель оставил его на скамейке запасных.

Сообщается, что Киммих был одним из любимчиков бывшего тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. С Тухелем у футболиста и близко нет подобных отношений. По этой причине Йозуа рассматривает вариант с уходом из «Баварии» ближайшим летом.