Алиссон — об Онана: На его плечах лежит большая ответственность - стать заменой Давида де Хеа

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о вратаре «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

Бразилец отметил, что на его коллеге по вратарскому цеху лежит большая ответственность стать заменой Давида де Хеа, ведь это очень тяжело приходить на замену такому вратарю.

«Я думаю, что Андре это по силам, просто нужно немного больше времени. «Юнайтед» как команда ещё ищет себя, это влияет и на голкипера», - приводит слова Алиссона The Telegraph.

Напомним, что сегодня, 17 декабря, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проведут очный матч в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги (19:30 по мск.).