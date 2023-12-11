Мактоминай признался, что в «Манчестер Юнайтед» были «токсичные» тренеры

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай высказался о работе с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

«Он не похож на предыдущих наших тренеров, которые временами могли быть токсичными», — приводит слова Мактоминая Goal.

Нидерландский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги «красные дьяволы» провели 16 матчей, в которых смогли набрать 27 очков. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Ливерпулем». Встреча пройдет 17 декабря и начнется в 19:30 по мск.