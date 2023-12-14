«Ливерпуль» не будет бороться за Пальинью, на игрока претендуют только два клуба

«Ливерпуль» решил отказаться от трансфера опорного полузащитника лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньи. По информации от журналиста Дэвида Линча, команда Юргена Клоппа выбыла из гонки за 28-летним португальцем.

Отмечается, что теперь единственными претендентами на Пальинью являются «Арсенал» и мюнхенская «Бавария», в которую португалец едва не перешёл в последний день летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» будет требовать за своего полузащитника 60 миллионов евро компенсации. Напомним, в начале сентября Пальинья подписал с «дачниками» новый контракт.