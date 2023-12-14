Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» не будет бороться за Пальинью, на игрока претендуют только два клуба

14 Декабря 2023 • 13:00 Комментировать
Ньюкасл
...
Фулхэм
1 1.80 X 3.90 2 4.15
16.12 18:00

«Ливерпуль» решил отказаться от трансфера опорного полузащитника лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньи. По информации от журналиста Дэвида Линча, команда Юргена Клоппа выбыла из гонки за 28-летним португальцем.

Отмечается, что теперь единственными претендентами на Пальинью являются «Арсенал» и мюнхенская «Бавария», в которую португалец едва не перешёл в последний день летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» будет требовать за своего полузащитника 60 миллионов евро компенсации. Напомним, в начале сентября Пальинья подписал с «дачниками» новый контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фулхэм Бавария Арсенал Лондон Жоау Пальинья ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

13 Декабря
21:04
Де Хеа близок к возвращению в АПЛ 1
11 Декабря
11:23
«Ньюкасл» нацелился на вратаря «Кристал Пэлас»
01:32
Льорис может сменить «Тоттенхэм» на другой клуб АПЛ
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Давай ты заткнёшься!»: Милнер рассказал о хамстве Клоппа
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не будет бороться за Пальинью, на игрока претендуют только два клуба
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решил продать трёх игроков
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» сомневается в Филлипсе из-за слишком оборонительного профиля
12:30 · Англия. Премьер-лига
Гюсто: «Надеюсь, «Челси» продолжит быть большим клубом в будущем»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Хави договорился о трансфере «Барселоны»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон: «Кайседо – очень хороший игрок, но стоит ли он 116 миллионов евро? Думаю, что нет»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Старый добрый Мойсес вернётся и подарит много радости «Челси»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Клопп сообщил плохие новости по травме Макаллистера
09:14 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Не хватило второго гола»
00:09 · Англия. Премьер-лига
​Макаллистер не сыграет против «Манчестер Юнайтед»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» раскритиковала Антони
13 Декабря
23:58 · Англия. Премьер-лига
Матип перенёс операцию
23:17 · Англия. Премьер-лига
Ибрагимович: Обнаружил у «Манчестер Юнайтед» мелочный и замкнутый менталитет
23:11 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон объяснил, почему его разочаровал Мудрик
Все новости
Рекомендуем