​«Ливерпуль» отреагировал на ситуацию с автобусом «Манчестер Юнайтед»

Перед северо-западным дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» автобус «красных дьяволов» был атакован местными фанатами. Люди бросали в автобус стеклянные бутылки, в результате чего транспортное средство получило незначительные повреждения.

«Ливерпуль» сделал заявление, в котором осудил действия тех, кто бросал предметы в автобус «Манчестер Юнайтед».

«К нам попали кадры из Интернета, мы работаем с полицией Мерсисайда, чтобы расследовать инцидент и найти виновных. Лица, которых признают виновными, столкнутся с сильными санкциями и со стороны клуба», - говорится в заявлении.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 0:0.