Тен Хаг не сдаётся - он намерен представить руководству клуба «программу выхода из кризиса»

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не собирается сдаваться за «здорово живешь», несмотря на слухи об его увольнении. Памятуя о древней истине, что «лучшая защита - это нападение», тен Хаг решил пойти в атаку и самостоятельно предложил Джиму Рэтклиффу, владельцу компании Ineos, намеревающемуся приобрести 25 процентов акций клуба, встретиться для ознакомления с его программой.

Тен Хаг надеется войти в доверие Рэтклиффу через спортивного директора Дейва Брэйлсфорда, сообщает таблоид The Sun. В своем следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет в чемпионате с «Ливерпулем».