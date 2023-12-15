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Тен Хаг не сдаётся - он намерен представить руководству клуба «программу выхода из кризиса»

15 Декабря 2023 • 13:08 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 1.30 X 5.90 2 8.00
17.12 19:30

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не собирается сдаваться за «здорово живешь», несмотря на слухи об его увольнении. Памятуя о древней истине, что «лучшая защита - это нападение», тен Хаг решил пойти в атаку и самостоятельно предложил Джиму Рэтклиффу, владельцу компании Ineos, намеревающемуся приобрести 25 процентов акций клуба, встретиться для ознакомления с его программой.

Тен Хаг надеется войти в доверие Рэтклиффу через спортивного директора Дейва Брэйлсфорда, сообщает таблоид The Sun. В своем следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет в чемпионате с «Ливерпулем».


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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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snk6565
15 Декабря 2023 в 13:38
Ага...накупить еще недоигроков лямов на 200 через аффелированное агентство, а потом тихо отвалить с отступными...гнать поганой метлой!!!
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