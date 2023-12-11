Невилл: «Нельзя увольнять тен Хага в этом сезоне»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах главного тренера Эрика тен Хага.

Болезненное домашнее поражение от «Борнмута» (0:3) в очередной раз заставило общественность усомниться в состоятельности нидерландца на посту рулевого «красных дьяволов».

«Я опасаюсь за него в целом, а не только из-за матчей, которые пройдут на этой неделе [против «Баварии» и «Ливерпуля»]. Надеюсь, тен Хаг каким-то образом изменит ситуацию – в ином случае проблемы неизбежны, как мы видели на примерах Сульшера, Моуринью и ван Галя.

Тен Хага нельзя увольнять в этом сезоне. Идея о его отставке – полная чушь. Проблемы идут от руководства, они связаны с отсутствием выстроенной структуры. Подобное происходит уже десять лет», – высказался в беседе со Sky Sports Невилл.