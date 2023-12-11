Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Нельзя увольнять тен Хага в этом сезоне»

11 Декабря 2023 • 04:01 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах главного тренера Эрика тен Хага.

Болезненное домашнее поражение от «Борнмута» (0:3) в очередной раз заставило общественность усомниться в состоятельности нидерландца на посту рулевого «красных дьяволов».

«Я опасаюсь за него в целом, а не только из-за матчей, которые пройдут на этой неделе [против «Баварии» и «Ливерпуля»]. Надеюсь, тен Хаг каким-то образом изменит ситуацию – в ином случае проблемы неизбежны, как мы видели на примерах Сульшера, Моуринью и ван Галя.

Тен Хага нельзя увольнять в этом сезоне. Идея о его отставке – полная чушь. Проблемы идут от руководства, они связаны с отсутствием выстроенной структуры. Подобное происходит уже десять лет», – высказался в беседе со Sky Sports Невилл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Декабря
04:01
Невилл: «Нельзя увольнять тен Хага в этом сезоне»
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
10 Декабря
23:07
«Ливерпуль» Клоппа превзошёл «Манчестер Юнайтед» Фергюсона по победным голам в добавленное время
22:01
Форвард «Баварии» отказался уходить в аренду в «Манчестер Юнайтед» 1
12:46
Тен Хаг: «Сейчас мы недостаточно хороши для того, чтобы быть стабильными»
10:51
Филлипс – главная цель «Манчестер Юнайтед» на январь
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
04:01 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Нельзя увольнять тен Хага в этом сезоне»
03:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера» слухи
01:32 · Англия. Премьер-лига
Льорис может сменить «Тоттенхэм» на другой клуб АПЛ
00:40 · Англия. Премьер-лига
Вероятность попадания «Астон Виллы» в Лигу чемпионов оценивается в 73%
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» впервые за шесть лет потерпел два подряд крупных поражения в АПЛ
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать Санчо в аренду слухи
00:02 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» определились с приоритетной позицией для усиления слухи
10 Декабря
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» претендует на футболиста сборной Канады слухи
23:21 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Для меня важен менталитет команды»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» Клоппа превзошёл «Манчестер Юнайтед» Фергюсона по победным голам в добавленное время
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» набрал 5 очков в выездных матчах АПЛ – меньше только у двух команд
22:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о положении «Челси» в турнирной таблице
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – единственная команда, забившая во всех матчах АПЛ-2023/24
22:09 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «В Премьер-лиге вас никто не будет жалеть»
Все новости
Рекомендуем