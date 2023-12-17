Онана — о тен Хаге: Он прекрасный тренер

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о наставнике «красных дьяволов» Эрике тен Хаге.

Вратарь отметил, что голландский специалист является прекрасным тренером, и ему нравится, как он работает и общается с футболистами.

«Но, когда дела идут плохо, мы все несём за это ответственность, ведь мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Надеюсь, у команды всё наладится как можно скорее», - цитирует Онана Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что несколько игроков недовольны работой тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, также «красные дьяволы» не примут участие в еврокубковой весне.