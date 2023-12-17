«Ливерпуль» установил свой антирекорд, не забив за 34 удара

Нулевой ничьей завершился главный матч семнадцатого тура английского чемпионата - «Ливерпуль» не сумел забить «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что пробил по воротам конкурента целых тридцать четыре раза. Это стало новым рекордом клуба для выступлений в АПЛ о количеству ударов за матч, в котором «Ливерпулю» так и не удалось забить.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» сыграет с лидирующим в турнирной таблице лондонским «Арсеналом». Эта игра состоится в следующую субботу, двадцать третьего декабря. Сам «Ливерпуль» идет сейчас, напомним, на втором месте.