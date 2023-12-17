Алиссон рассказал о восстановлении после недавней травмы

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о восстановлении после недавнего повреждения.
Вратарь отметил, что не выпал из игрового ритма, ведь он работал долго с врачами и тренерами, чтобы не потерять игровую форму, и он делал все возможное, чтобы быстрее вернуться на поле.
«Хочу поблагодарить врачей и тренеров по физподготовке, тренеров вратарей и главного тренера, что сразу доверили мне место в воротах после травмы», - приводит слова Алиссона The Telegraph.
Напомним, что бразильский футболист пропустил два тура Английской премьер-лиги против лондонского «Фулхэма» (4:3) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
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