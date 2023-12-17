Алиссон рассказал о восстановлении после недавней травмы

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о восстановлении после недавнего повреждения.

Вратарь отметил, что не выпал из игрового ритма, ведь он работал долго с врачами и тренерами, чтобы не потерять игровую форму, и он делал все возможное, чтобы быстрее вернуться на поле.

«Хочу поблагодарить врачей и тренеров по физподготовке, тренеров вратарей и главного тренера, что сразу доверили мне место в воротах после травмы», - приводит слова Алиссона The Telegraph.

Напомним, что бразильский футболист пропустил два тура Английской премьер-лиги против лондонского «Фулхэма» (4:3) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).