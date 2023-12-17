​«Ливерпуль» потерял полузащитника из-за травмы

В воскресенье «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках семнадцатого тура чемпионата Англии. На 61-й минуте встречи был заменён полузащитник Райан Гравенберх – нидерландец получил травму. Вместо Гравенберха на футбольное поле вышел Коди Гакпо. Перестановка произошла при счёте 0:0.

В ближайшее время наверняка появится информация о состоянии Райана Гравенберха, будем внимательно следить за новостями.

А за матчем Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» можно следить в подробной текстовой трансляции - её проводит портал LiveResult.