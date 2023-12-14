Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Макаллистер не сыграет против «Манчестер Юнайтед»

14 Декабря 2023 • 00:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер пропустит воскресный матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Информацию на пресс-конференции подтвердил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Я, конечно, не врач, но они почти каждый день объясняют мне, почему он ещё не готов. Очевидно, что ситуация сложнее, чем мы думали изначально. Ему наступили на колено, шип прошёл через мышцу и попал в кость. Теперь нам нужно подождать, пока Макка преодолеет боль.

Надеюсь, Макаллистер не пропустит много времени. Хотелось бы сказать, что это случится изо дня в день, но он не будет готов к следующему матчу. Надеюсь, что в ближайшие три-четыре дня он сделает большие шаги, а дальше посмотрим», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Алексис Макаллистер ещё теги

Новости по матчу

13 Декабря
23:58
Матип перенёс операцию
21:37
Семшов — о будущем тен Хага: «Отставка близка» 1
18:41
​Провал в Лиге чемпионов бьёт по финансам «Манчестер Юнайтед» - подсчитаны убытки
16:31
Фабиньо: «Я очень рад, что «Ливерпуль» находится на вершине таблицы АПЛ, но впереди ещё много туров»
16:15
«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды в «РБ Лейпциге»
16:01
Филлипс вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед», несмотря на последние слухи
15:34
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
15:30
Саа: «Манчестер Юнайтед» будет мотивирован не допустить очередного поражения 0:7 от «Ливерпуля» 1
14:32
Паредес: «В сборной Аргентины Гарначо приходится забывать о Роналду, ведь здесь у нас есть свой кумир»
13:53
Лопетеги – фаворит на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»
12:22
Тухель: «Манчестер Юнайтед» – это очень большой клуб, не стоит об этом забывать»
11:51
Тен Хаг: «Команда нуждалась в энергии со скамейки запасных, но вариантов было мало»
10:29
Корнеев — о выступлении «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов: «Это полный провал»
12 Декабря
22:54
«Ливерпуль» запланировал продление контракта с защитником
19:34
Санчо — последний нападающий «Манчестер Юнайтед», забивший гол на «Олд Траффорд» в АПЛ
16:28
«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб
14:23
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
00:12
Клопп — о срыве переходов Кайседо и Лавии: «Я очень рад, что всё сложилось именно так»
11 Декабря
19:35
Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять тен Хага
18:13
Мактоминай признался, что в «Манчестер Юнайтед» были «токсичные» тренеры
16:08
Мактоминай: «Игроки «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают тен Хага»
14:22
Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, несмотря на недавние слова тен Хага
14:17
Варан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед», но чувствует, что может быть вынужден уйти
14:13
«Манчестер Юнайтед» заметил резкое ухудшение формы Каземиро, игрока готовы продать в январе
14:05
Переговоры «Манчестер Юнайтед» с Уан-Биссакой по новому контракту зашли в тупик 2
11:12
«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками
04:01
Невилл: «Нельзя увольнять тен Хага в этом сезоне» 11
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
00:21
«Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать Санчо в аренду 3
10 Декабря
23:07
«Ливерпуль» Клоппа превзошёл «Манчестер Юнайтед» Фергюсона по победным голам в добавленное время
22:01
Форвард «Баварии» отказался уходить в аренду в «Манчестер Юнайтед» 1
12:46
Тен Хаг: «Сейчас мы недостаточно хороши для того, чтобы быть стабильными»
10:51
Филлипс – главная цель «Манчестер Юнайтед» на январь
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
00:09 · Англия. Премьер-лига
​Макаллистер не сыграет против «Манчестер Юнайтед»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» раскритиковала Антони
13 Декабря
23:58 · Англия. Премьер-лига
Матип перенёс операцию
23:17 · Англия. Премьер-лига
Ибрагимович: Обнаружил у «Манчестер Юнайтед» мелочный и замкнутый менталитет
23:11 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон объяснил, почему его разочаровал Мудрик
22:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может сменить «Манчестер Юнайтед» на топ-клуб Бундеслиги слухи
22:13 · Англия. Премьер-лига
Лено продлил контракт с «Фулхэмом» до 2027 года
21:46 · Англия. Премьер-лига
​Варан может стать свободным агентом уже ближайшим летом
21:37 · Англия. Премьер-лига
Семшов — о будущем тен Хага: «Отставка близка» 1
21:32 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль ведёт переговоры с клубом Ла Лиги
21:04 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа близок к возвращению в АПЛ слухи
20:23 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» сделает Хи-Чана одним из самых высокооплачиваемых в клубе
19:55 · Англия. Премьер-лига
​«Айнтрахт» не может позволить себе зарплату ван де Бека
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Яп Стам раскритиковал игрока «Манчестер Юнайтед»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ренаном, кроме «Вест Хэма», интересуются ещё два европейских клуба слухи
Все новости
Рекомендуем