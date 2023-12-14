​Макаллистер не сыграет против «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер пропустит воскресный матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Информацию на пресс-конференции подтвердил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Я, конечно, не врач, но они почти каждый день объясняют мне, почему он ещё не готов. Очевидно, что ситуация сложнее, чем мы думали изначально. Ему наступили на колено, шип прошёл через мышцу и попал в кость. Теперь нам нужно подождать, пока Макка преодолеет боль.

Надеюсь, Макаллистер не пропустит много времени. Хотелось бы сказать, что это случится изо дня в день, но он не будет готов к следующему матчу. Надеюсь, что в ближайшие три-четыре дня он сделает большие шаги, а дальше посмотрим», - сказал Клопп на пресс-конференции.