13 игроков «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч с «Ливерпулем»

На выходных в Премьер-лиге Англии пройдёт северо-западное дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». В программе на Sky Sports был показан список игроков «красных дьяволов», которые пропустят или могут пропустить большую игру на «Энфилде».
В этом списке находятся сразу 13 футболистов: Каземиро, Кристиан Эриксен, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт, Виктор Линделоф, Джедон Санчо, Амад Диалло, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.
Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» стартует 18 декабря в 19:30 по московскому времени.
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