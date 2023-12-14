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13 игроков «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч с «Ливерпулем»

14 Декабря 2023 • 16:19 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

На выходных в Премьер-лиге Англии пройдёт северо-западное дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». В программе на Sky Sports был показан список игроков «красных дьяволов», которые пропустят или могут пропустить большую игру на «Энфилде».

В этом списке находятся сразу 13 футболистов: Каземиро, Кристиан Эриксен, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт, Виктор Линделоф, Джедон Санчо, Амад Диалло, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» стартует 18 декабря в 19:30 по московскому времени.

​«Манчестер Юнайтед» может сменить тренера – в списке 4 кандидата

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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