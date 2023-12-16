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Канчельскис назвал тренера, который мог бы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину

16 Декабря 2023 • 22:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 1.33 X 6.00 2 8.50
Через 21 ч. 0 мин.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, какой специалист мог бы вернуть «красных дьяволов» к вершине.

Специалист отметил, что команде точно нужно менять Эрика тен Хага.

«Анчелотти смог бы вернуть их на вершину. Проблема еще в том, что все качественные специалисты при работе», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» после 16 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а в минувший вторник команда уступила «Баварии» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, тем самым лишив себя шансов на участие в еврокубковой весне. 

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