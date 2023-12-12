Клопп — о срыве переходов Кайседо и Лавии: «Я очень рад, что всё сложилось именно так»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил срывы трансферов полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавии, перешедших в «Челси».

«Боже мой, как нам повезло! Мы не знали об этом в тот момент. Я очень рад, что всё сложилось именно так. Очевидно, летом мы узнали, что они не хотят переходить в «Ливерпуль», а потом, вы видите, что происходит», — приводит слова немецкого специалиста CentreGoals.

Напомним, что летом 2023 года Кайседо и Лавия за большие деньги присоединились к «Челси», отказав «мерсисайдцам». «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а «синие» занимают 12-ю строчку.