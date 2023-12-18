Варан надеется, что «Манчестер Юнайтед» продлит с ним контракт

Как стало известно ранее, у центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана истекает контракт в конце сезона. При этом ещё недавно считалось, что действующий договор 30-летнего француза рассчитан до конца сезона-2024/25.

Журналист Самуэль Лакхёрст сообщает, что Варан хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» как минимум на следующий сезон. Француз хочет, чтобы руководство поскорее активировало опцию продления контракта на один год.

Пока неизвестно, собирается ли «Манчестер Юнайтед» продлевать контракт с бывшим игроком мадридского «Реала». В этом сезоне Рафаэль не является стабильным игроком основы в команде Эрика тен Хага.