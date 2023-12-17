Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги матча 17-го тура Английской премьер-лиги, который завершился вничью со счётом 0:0.

Нидерландский специалист отметил, что план на игру сработал отлично, ведь игроки его команды были великолепны, при этом он считает, что если бы был бы реализован хотя бы один момент, то «красные дьяволы» могли бы добиться победы.

«Ливерпуль» — очень хорошая команда, очень атакующая команда с отличным движением», приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков.