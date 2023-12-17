​Клопп: «Нам не повезло»

Центральный матч семнадцатого тура английского чемпионата закончился вничью, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не смогли забить друг другу. Юрген Клопп, чья команда в последнее время набрала ход, считает этот результат неудачей для «Ливерпуля». Он прокомментировал свое мнение:

- «Манчестер Юнайтед» лишь защищался, и это не облегчало нашу жизнь. Если бы мы забили, то у игры была бы совсем другая динамика. У нас были шансы сделать это, но не получилось. Потому я считаю, что нам не повезло, ведь сама по себе игра в нашем исполнении была практически безупречна, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.