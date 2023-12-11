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Переговоры «Манчестер Юнайтед» с Уан-Биссакой по новому контракту зашли в тупик

11 Декабря 2023 • 14:05 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака в конце сезона с большой долей вероятности покинет клуб на правах свободного агента. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, переговоры между клубом и футболистом по новому контракту зашли в тупик.

Напомним, в первой половине прошлого сезона Уан-Биссака практически не выходил на поле, но потом смог завоевать доверие главного тренера Эрика тен Хага и место в основе. Тем не менее, руководство не устраивают запросы, которые англичанин выдвигает по новому контракту.

Уан-Биссака в этом сезоне провёл 8 матчей в Английской прмьер-лиге, где отметился одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака

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