Переговоры «Манчестер Юнайтед» с Уан-Биссакой по новому контракту зашли в тупик

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака в конце сезона с большой долей вероятности покинет клуб на правах свободного агента. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, переговоры между клубом и футболистом по новому контракту зашли в тупик.

Напомним, в первой половине прошлого сезона Уан-Биссака практически не выходил на поле, но потом смог завоевать доверие главного тренера Эрика тен Хага и место в основе. Тем не менее, руководство не устраивают запросы, которые англичанин выдвигает по новому контракту.

Уан-Биссака в этом сезоне провёл 8 матчей в Английской прмьер-лиге, где отметился одним результативным пасом.