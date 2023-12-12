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Санчо — последний нападающий «Манчестер Юнайтед», забивший гол на «Олд Траффорд» в АПЛ

12 Декабря 2023 • 19:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо является последним футболистом атакующей линии команды, который отличался на домашнем стадионе в рамках Английской премьер-лиги. Это произошло еще в прошлом сезоне в матче заключительного тура с «Фулхэмом» (2:1).

В нынешнем сезоне никто из нападающих «красных дьяволов» не забивал на «Олд Траффорд». Голами отмечались только защитники и хавбеки.

Напомним, в этом розыгрыше АПЛ Санчо провел всего три игры, после чего был отстранен от команды из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.       

В 16 турах «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо

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