Саа: «Манчестер Юнайтед» будет мотивирован не допустить очередного поражения 0:7 от «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа надеется, что команда Эрик тен Хага не допустит повторения разгрома 0:7 от «Ливерпуля». Напомним, именно с таким счётом подопечные Юргена Клоппа разгромили манкунианцев в прошлом сезоне в домашнем матче на «Энфилде».

«Манчестер Юнайтед» будет мотивирован не допустить очередного поражения 0:7 от «Ливерпуля». Это можно было назвать катастрофой и унижением. Каждый, у кого всё в порядке с эго, должен приложить все усилия для того, чтобы не допустить этого снова», – сказал Саа в беседе со Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» вновь отправится на выезд к «Ливерпулю» в эти выходные.