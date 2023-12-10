Тен Хаг: «Сейчас мы недостаточно хороши для того, чтобы быть стабильными»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда сейчас недостаточно хороша для того, чтобы демонстрировать стабильные выступления. Напомним, в середине недели манкунианцы обыграли «Челси» 2:1, а в субботу проиграли «Борнмуту» 0:3.

«Сейчас мы недостаточно хороши для того, чтобы быть стабильными. Мы должны работать для улучшения ситуации. Если ты не играешь в этом чемпионате на высоком уровне, тебя просто убьют», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Если сегодня «Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» опуститсья на седьмую строчку в турнирной таблице.