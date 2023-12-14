«Манчестер Юнайтед» активно следит за одним из лучших бомбардиров Бундеслиги

«Манчестер Юнайтед» активно наблюдает за одним из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги в лице нападающего Серу Гирасси из «Штутгарта». По информации от Sky Sports, команда Эрика тен Хага рассматривает вариант с трансфером 27-летнего гвинейца в январе.

Напомним, Гирасси в этом сезоне забил 16 голов в этом розыгрыше Бундеслиги в 12 матчах. Это на два меньше, чем забил лучший бомбардир турнира Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что Гирасси в январе будет доступен на трансферном рынке за сумму около 20 миллионов евро. Именно такая цена прописана в контракте игрока со «Штутгартом» в качестве отступных.