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Филлипс – главная цель «Манчестер Юнайтед» на январь

10 Декабря 2023 • 10:51 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 13.00 X 7.20 2 1.22
Через 5 ч. 0 мин.

«Манчестер Юнайтед» в январе хочет усилиться полузащитником своих принципиальных соперников. По информации от Sky Sports, команда Эрика тен Хага определила хавбека «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса своей приоритетной целью на зиму.

Напомним, англичанин с большой долей вероятности покинет свой клуб в январе, так как во второй половине сезона хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в заявку сборной на чемпионат Европы.

Филлипса ранее связывали с трансфером в туринский «Ювентус», который готов оформить сделку на правах аренды. К Кэлвину также проявлял интерес «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
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