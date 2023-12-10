Филлипс – главная цель «Манчестер Юнайтед» на январь

«Манчестер Юнайтед» в январе хочет усилиться полузащитником своих принципиальных соперников. По информации от Sky Sports, команда Эрика тен Хага определила хавбека «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса своей приоритетной целью на зиму.

Напомним, англичанин с большой долей вероятности покинет свой клуб в январе, так как во второй половине сезона хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в заявку сборной на чемпионат Европы.

Филлипса ранее связывали с трансфером в туринский «Ювентус», который готов оформить сделку на правах аренды. К Кэлвину также проявлял интерес «Ньюкасл».