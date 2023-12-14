«Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» отказались от Санчо

Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» были заинтересованы в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо. По информации от The Sun, оба клуба хотели арендовать английского футболиста, но зарплата в размере 400 тысяч евро отпугнула немцев.

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Санчо, но в клубе понимают, что на правах аренды мало кто согласится приютить Джедона с такой зарплатой. Для того, чтобы отдать англичанина в аренду, манкунианцы должны согласиться покрыть хотя бы половину зарплаты игрока.

Напомним, 23-летний Санчо ранее также был интересен туринскому «Ювентусу».