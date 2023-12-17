Онана оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о выступлении «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

Вратарь отметил, что нельзя считать оправданием то, что команда сталкивается с большим количеством травм у ключевых игроков.

«Когда наши лучшие идеи будут воплощены в жизнь, ситуация изменится. Пока что, если мы хотим показать себя на длительной дистанции, нам нужно быть прагматичными», - цитирует Онана Sky Sports.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице АПЛ, а также подопечные Эрика тен Хага заняли четвёртое место на групповом этапе Лиги чемпионов.