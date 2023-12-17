Тен Хаг: «Моя команда уже доказывала, что способна играть в отличный футбол»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не теряет уверенности в силе своей команды.

В прошлом туре Премьер-лиги «красные дьяволы» уступили в родных стенах «Борнмуту» (0:3), а во вторник не смогли набрать очки в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), распрощавшись с еврокубками.

«Я вижу, какое качество показывают игроки на тренировочном поле, но доказывать это нужно во время матчей, так ведь? И команда действительно доказала это в некоторых играх – мы демонстрировали отличный футбол, даже находясь под давлением. У нас случаются яркие взлёты, но иногда мы падаем слишком низко», – приводит UtdDistrict слова тен Хага.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ливерпуля».