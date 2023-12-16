Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Английской премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» на выезде сыграют против «Ливерпуля».

Специалист отметил, что выезд в Ливерпуль будет непростым, и ему хотелось бы верить в чудо, но подопечные Эрика тен Хага точно не победят, ведь они психологически не готовы к матчу.

«Ливерпуль» — очевидный фаворит. В данной ситуации и в данный момент у них лучше психология, лучше состав и более качественная игра. Поэтому они и фавориты, а у «МЮ» нет шансов», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что игра состоится завтра, 17 декабря, и начнётся в 19:30 по московскому времени.