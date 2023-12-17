Алиссон поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Вратарь отметил, что игры против «красных дьяволов» всегда эмоциональные, ведь они имеют огромное значение для болельщиков.

«Я уверен, что стадион создаст потрясающую атмосферу в воскресенье. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить и подарить людям счастье и радость победы», - приводит слова Алиссона The Telegraph.

Напомним, что игра состоится сегодня, 17 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.