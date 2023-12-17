Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алиссон поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед»

17 Декабря 2023 • 17:32 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 1.32 X 6.00 2 8.50
Через 1 ч. 25 мин.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Вратарь отметил, что игры против «красных дьяволов» всегда эмоциональные, ведь они имеют огромное значение для болельщиков.

«Я уверен, что стадион создаст потрясающую атмосферу в воскресенье. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить и подарить людям счастье и радость победы», - приводит слова Алиссона The Telegraph. 

Напомним, что игра состоится сегодня, 17 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Алиссон Бекер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Декабря
17:32
Алиссон поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед»
17:07
Онана — о тен Хаге: Он прекрасный тренер
16:56
Онана оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
16:45
Онана заявил, что лучший вратарь минувшей Лиги чемпионов не может за полгода стать худшим
15:19
«Манчестер Юнайтед» уже пять лет не может забить «Ливерпулю» на «Энфилде» 1
04:09
Тен Хаг: «Моя команда уже доказывала, что способна играть в отличный футбол»
03:57
Топ-клубы АПЛ следят за братом Беллингема
02:09
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:49
Тен Хаг: «Мы извлекли уроки из поражений»
16 Декабря
23:34
Клубы из Саудовской Аравии поспорят за Салаха следующим летом
23:32
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
23:09
Ставка и прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед чемпионата Англии – 17 декабря 2023
22:04
Канчельскис назвал тренера, который мог бы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину
21:46
Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
18:17
​Рио Фердинанд назвал игрока, с которым чаще всего ругался в «Манчестер Юнайтед»
18:10
​Тен Хага не уволят при крупном поражении от «Ливерпуля»
16:52
​Рэшфорда сразил норовирус
16:12
Ван де Бек в начале следующей недели пройдёт медосмотр в новом клубе
15:32
Актуальный прогноз и ставка на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед АПЛ — 17 декабря 2023
14:12
Тен Хаг: «Уверен, что Хёйлунн скоро забьёт свои первые голы в АПЛ»
15 Декабря
23:21
«Манчестер Юнайтед» продолжит платить ван де Беку, пока тот выступает за «Айнтрахт»
22:03
Алькантара определился с планами на будущее
21:55
Магуайр и Марсьяль не сыграют с «Ливерпулем»
21:41
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед чемпионата Англии – 17 декабря 2023
21:01
Саттон: «Как «Манчестер Юнайтед» при своей форме может добиться успеха?» 1
18:29
​Матч с «Ливерпулем» может приблизить отставку тен Хага
17:57
​Клопп вспомнил о победе над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0
17:52
Клопп: «Мне не нравится, когда результаты «Манчестер Юнайтед» не очень хороши перед игрой с нами»
17:14
​Будущий владелец «Манчестер Юнайтед» провёл встречу с Поттером – он может заменить тен Хага
16:29
«Аль-Хиляль» хочет сделать щедрое предложение Каземиро
13:08
Тен Хаг не сдаётся - он намерен представить руководству клуба «программу выхода из кризиса» 1
10:31
Игрок «Ливерпуля» Куанса: «Моя идея — стать основным центральным защитником»
14 Декабря
21:24
​Александер-Арнольд восхищён Салахом
16:36
«Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» отказались от Санчо
16:24
«Манчестер Юнайтед» активно следит за одним из лучших бомбардиров Бундеслиги
16:19
13 игроков «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч с «Ливерпулем» 1
16:18
Если тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед», фаворитом на пост тренера будет экс-наставник «Челси»
14:58
Контракт Варана с «Манчестер Юнайтед» заканчивается в конце этого сезона
13:00
«Ливерпуль» не будет бороться за Пальинью, на игрока претендуют только два клуба
00:09
​Макаллистер не сыграет против «Манчестер Юнайтед»
13 Декабря
23:58
Матип перенёс операцию
21:37
Семшов — о будущем тен Хага: «Отставка близка» 2
18:41
​Провал в Лиге чемпионов бьёт по финансам «Манчестер Юнайтед» - подсчитаны убытки
16:31
Фабиньо: «Я очень рад, что «Ливерпуль» находится на вершине таблицы АПЛ, но впереди ещё много туров»
16:15
«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды в «РБ Лейпциге»
16:01
Филлипс вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед», несмотря на последние слухи
15:34
«Айнтрахт» уверен, что выиграет гонку за ван де Беком
15:30
Саа: «Манчестер Юнайтед» будет мотивирован не допустить очередного поражения 0:7 от «Ливерпуля» 1
14:32
Паредес: «В сборной Аргентины Гарначо приходится забывать о Роналду, ведь здесь у нас есть свой кумир»
13:53
Лопетеги – фаворит на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»
12:22
Тухель: «Манчестер Юнайтед» – это очень большой клуб, не стоит об этом забывать»
11:51
Тен Хаг: «Команда нуждалась в энергии со скамейки запасных, но вариантов было мало»
10:29
Корнеев — о выступлении «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов: «Это полный провал»
12 Декабря
22:54
«Ливерпуль» запланировал продление контракта с защитником
19:34
Санчо — последний нападающий «Манчестер Юнайтед», забивший гол на «Олд Траффорд» в АПЛ
16:28
«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб
14:23
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
00:12
Клопп — о срыве переходов Кайседо и Лавии: «Я очень рад, что всё сложилось именно так»
11 Декабря
19:35
Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не стоит увольнять тен Хага
18:13
Мактоминай признался, что в «Манчестер Юнайтед» были «токсичные» тренеры
16:08
Мактоминай: «Игроки «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают тен Хага»
14:22
Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, несмотря на недавние слова тен Хага
14:17
Варан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед», но чувствует, что может быть вынужден уйти
14:13
«Манчестер Юнайтед» заметил резкое ухудшение формы Каземиро, игрока готовы продать в январе
14:05
Переговоры «Манчестер Юнайтед» с Уан-Биссакой по новому контракту зашли в тупик 2
11:12
«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками
04:01
Невилл: «Нельзя увольнять тен Хага в этом сезоне» 11
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
00:21
«Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать Санчо в аренду 3
10 Декабря
23:07
«Ливерпуль» Клоппа превзошёл «Манчестер Юнайтед» Фергюсона по победным голам в добавленное время
22:01
Форвард «Баварии» отказался уходить в аренду в «Манчестер Юнайтед» 1
12:46
Тен Хаг: «Сейчас мы недостаточно хороши для того, чтобы быть стабильными»
10:51
Филлипс – главная цель «Манчестер Юнайтед» на январь
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Перерыв
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
0
0
1.48 4.50 6.60
Видео
Перерыв
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
0
1.88 3.70 4.00
Видео
Перерыв
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
1
0
2.65 3.65 2.50
Видео
17.12.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.57 4.50 5.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Боруссия» нацелилась на игрока «Манчестер Юнайтед»
17:41 · Англия. Премьер-лига
Алиссон — об Онана: На его плечах лежит большая ответственность - стать заменой Давида де Хеа
17:32 · Англия. Премьер-лига
Алиссон поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед»
17:07 · Англия. Премьер-лига
Онана — о тен Хаге: Он прекрасный тренер
16:56 · Англия. Премьер-лига
Онана оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
16:45 · Англия. Премьер-лига
Онана заявил, что лучший вратарь минувшей Лиги чемпионов не может за полгода стать худшим
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Кукурелья заснул во время матча «Челси»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:23 · Англия. Премьер-лига
​Прерванный матч АПЛ «Борнмут» - «Лутон» переиграют полностью
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко и Жезус – в основе «Арсенала» на матч против «Брайтона»
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уже пять лет не может забить «Ливерпулю» на «Энфилде» 1
14:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» победит «Ливерпуль» 1
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пристально следит за звездой «Реала»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона» продолжают следить за Эчеверри слухи
12:55 · Англия. Премьер-лига
Уткин сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем