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​Рэшфорда сразил норовирус

16 Декабря 2023 • 16:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 1.30 X 5.80 2 8.50
17.12 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд на днях пропустил матч Лиги чемпионов против «Баварии» из-за норовируса. Об этом на своих станицах рассказывает Daily Mail.

В пятницу Рэшфорд вернулся к тренировочному процессу, но пока непонятно, сможет ли нападающий сыграть в воскресном матче Английской премьер-лиги против «Ливерпуля».

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд

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