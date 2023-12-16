​Рэшфорда сразил норовирус

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд на днях пропустил матч Лиги чемпионов против «Баварии» из-за норовируса. Об этом на своих станицах рассказывает Daily Mail.

В пятницу Рэшфорд вернулся к тренировочному процессу, но пока непонятно, сможет ли нападающий сыграть в воскресном матче Английской премьер-лиги против «Ливерпуля».

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.