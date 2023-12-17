Невилл — о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: Никто не думал, что гости уйдут живыми

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подвёл итоги матча 17-го тура Английской премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» на выезде разошлись миром с «Ливерпулем» (0:0).

Эксперт отметил, что не было ни одного болельщика «Манчестер Юнайтед», включая его, который думал, что команда сможет уйти с поля живой.

«Ливерпуль» был плох, в этом матче они сыграли намного ниже своего уровня. Их игра в финальной трети поля была ужасна», - заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Подопечные Эрика тен Хага после 17 туров занимают седьмое место в турнирной таблице с 28 очками в активе.