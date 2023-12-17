Мактоминай высказался о капитанской повязке в матче против «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай высказался о том, что он вышел с капитанской повязкой на матч 17-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля», который завершился вничью со счётом 0:0.

Игрок отметил, что это самая большая честь, которой он удостаивался в своей карьере.

«Я горжусь тем, что вывел сегодня ребят на поле, но, к сожалению, мы добились лишь ничьей», - приводит слова Мактоминая пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что 27-летний футболист сборной Шотландии является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ. На его счету пять забитых мячей.