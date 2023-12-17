Невилл: Никто не верит в «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился комментарием о предстоящем матче между манкунианцами и «Ливерпулем».

«Никто из болельщиков не верит, что «Манчестер Юнайтед» сможет набрать хотя бы одно очко в игре с «Ливерпулем». Я тоже не верю в это», — цитирует Невилла Sky Sports.

Матч 17-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 17 декабря. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.

Последняя очная встреча между командами на «Энфилде» завершилась крупной победой «Ливерпуля» со счетом 7:0.

«Манчестер Юнайтед» уже пять лет не может забить «Ливерпулю» на «Энфилде»



