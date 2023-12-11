Мактоминай: «Игроки «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают тен Хага»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай выразил поддержку главному тренеру Эрику тен Хагу и заявил о том, что у нидерландца есть полная поддержка раздевалки.

«Игроки «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают тен Хага. Мы просто хотим, чтобы у нашего футбольного клуба хорошо шли дела. Вот и всё», – сказал Мактоминай на пресс-конференции перед игрой с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Мактоминай в этом сезоне забил 5 голов в 13 матчах Английской премьер-лиги. Таким образом шотландец уже к декабрю установил индивидуальный рекорд результативности в чемпионате. Ранее хавбек забивал максимум 4 гола за сезон в АПЛ.