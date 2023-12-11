Варан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед», но чувствует, что может быть вынужден уйти

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан чувствует, что может быть вынужден покинуть команду Эрика тен Хага в январе. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, француз хотел бы остаться в команде, но отсутствие регулярной игровой практики его не устраивает.

Варан всего один раз выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в 13 последних матчах во всех турнирах. Француз недоволен текущим положением дел и будет готов принять необходимое решение для своей карьеры, если не получит гарантий от тренерского штаба.

Ранее Варан был связан с трансфером в мюнхенскую «Баварию», которая как раз ищет нового центрального защитника.