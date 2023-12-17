Ван Дейк — о матче против «Манчестер Юнайтед»: «Только одна команда пыталась победить»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк подвёл итоги матча 17-го тура Английской премьер-лиги, в котором «мерсисайдцы» разошлись миром с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Нидерландец отметил, что игроки расстроены результатом матча, ведь достаточно только посмотреть на владение мячом и количество опасных моментов.

«Только одна команда пыталась победить. Мы, конечно, хотим побеждать в каждой игре, поэтому и расстраиваемся. Иногда мы пробивали слишком легко, а могли бы отдать пас вразрез. Иногда не хватало правильного решения», - заявил капитан «Ливерпуля» BBC.

«Ливерпуль» опустился на вторую строчку в турнирной таблице, уступив лидерство «Арсеналу».