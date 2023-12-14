Если тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед», фаворитом на пост тренера будет экс-наставник «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рискует потерять свою работу посреди сезона, если не улучшит результаты команды в ближайшее время. По информации от Sky Sports, в случае увольнения нидерландца, фаворитом на пост наставника манкунианцев в случае увольнения тен Хага станет Грэм Поттер.

Англичанин находится без работы с весны, когда его уволили из лондонского «Челси». Поттер высоко котируется в руководстве «Манчестер Юнайтед» из-за работы, которую равнее проделал во главе «Брайтона».

Напомним, на момент увольнения Поттера «Челси» находился во второй половине таблицы АПЛ.