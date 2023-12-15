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Саттон: «Как «Манчестер Юнайтед» при своей форме может добиться успеха?»

15 Декабря 2023 • 21:01 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 1.30 X 5.90 2 8.50
17.12 19:30

Британский эксперт Крис Саттон абсолютно не верит в шансы «Манчестер Юнайтед» добиться успеха на «Энфилде». Напомним, что манкунианцы будут гостить у «Ливерпуля» в эти выходные в рамках АПЛ.

«Как «МЮ» в той форме, в которой находится, может добиться успеха? «Борнмут» разгромил их, они даже не потревожили «Баварию», в матче, в котором им необходимо было побеждать. Вероятно, снова не будет 7:0, но, возможно, это не за горами», - говорит Саттон для ВВС.

«МЮ» в последние несколько дней унизительно проиграл «Борнмуту» в АПЛ (0:3), а затем «Баварии» в Лиге чемпионов и покинул главный еврокубок.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Крис Саттон ещё теги
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
15 Декабря 2023 в 21:45
...а точнее,не только главный,а ВСЕ еврокубки...
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