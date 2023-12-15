Саттон: «Как «Манчестер Юнайтед» при своей форме может добиться успеха?»

Британский эксперт Крис Саттон абсолютно не верит в шансы «Манчестер Юнайтед» добиться успеха на «Энфилде». Напомним, что манкунианцы будут гостить у «Ливерпуля» в эти выходные в рамках АПЛ.

«Как «МЮ» в той форме, в которой находится, может добиться успеха? «Борнмут» разгромил их, они даже не потревожили «Баварию», в матче, в котором им необходимо было побеждать. Вероятно, снова не будет 7:0, но, возможно, это не за горами», - говорит Саттон для ВВС.

«МЮ» в последние несколько дней унизительно проиграл «Борнмуту» в АПЛ (0:3), а затем «Баварии» в Лиге чемпионов и покинул главный еврокубок.