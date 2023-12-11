Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может остаться в клубе.

Английский футболист с сентября находится вне расположения команды из-за конфликта с Эриком тен Хагом, за которым и последовало отстранение. Как неоднократно сообщалось, спасти карьеру Санчо готовы дортмундская «Боруссия» и «Ювентус», рассматривающие возможность аренды 23-летнего игрока в январе. По сведениям Indy Football, такой вариант не устраивает «Манчестер Юнайтед» – руководство клуба хотело бы продать Джедона, а не отпускать его в аренду.

Интерес к Санчо также приписывался представителям чемпионата Саудовской Аравии, однако такая опция не слишком нравится уже самому футболисту.