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«Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать Санчо в аренду слухи

11 Декабря 2023 • 00:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
17.12 19:30

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может остаться в клубе.

Английский футболист с сентября находится вне расположения команды из-за конфликта с Эриком тен Хагом, за которым и последовало отстранение. Как неоднократно сообщалось, спасти карьеру Санчо готовы дортмундская «Боруссия» и «Ювентус», рассматривающие возможность аренды 23-летнего игрока в январе. По сведениям Indy Football, такой вариант не устраивает «Манчестер Юнайтед» – руководство клуба хотело бы продать Джедона, а не отпускать его в аренду.

Интерес к Санчо также приписывался представителям чемпионата Саудовской Аравии, однако такая опция не слишком нравится уже самому футболисту.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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