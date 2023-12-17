«Манчестер Юнайтед» уже пять лет не может забить «Ливерпулю» на «Энфилде»

«Манчестер Юнайтед» не может поразить ворота «Ливерпуля» на выезде с 2018 года.

Последний раз «красные дьяволы» забивали мерсисайдцам на выезде в декабре 2018 года, та встреча завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 3:1. Последующие матчи, проходившие на «Энфилде», завершались или сухой победой «Ливерпуля» (2:0, 4:0, 7:0) или нулевой ничьей.

Сегодня, 17 декабря, «Ливерпуль» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.