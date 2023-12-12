Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб

12 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Севилья
...
Хетафе
16.12 20:30

Испанский «Хетафе» прописал выгодный для себя пункт в арендном соглашении по Мэйсону Гринвуду. По информации от журналиста Гильермо Раи, если «Манчестер Юнайтед» продаст футболиста в другую команду, «Хетафе» получит 20% от суммы трансфера.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отказался от Гринвуда летом и под давлением болельщиков решил отдать футболиста в аренду в «Хетафе». Даже если Мэйсон хорошо проявит себя в Испании, двери «Олд Траффорд» для игрока можно считать закрытыми. Об этом заявлял целый ряд авторитетных источников.

В этом сезоне Гринвуд отметился 2 голами и 3 результативными передачами в 12 матчах чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
17:48 · Англия. Премьер-лига
ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшего вратаря уходящего года
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Удоги официально
16:34 · Англия. Премьер-лига
Коман: «Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб
16:01 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс пропустил 3 месяца из-за новой травмы
14:23 · Англия. Премьер-лига
Лидер Ла Лиги проигрывает гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» клубу из Бундеслиги
12:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Анчелотти - в списке претендентов на награду тренеру года
12:50 · Англия. Премьер-лига
Харгривз нашёл нападающего для «Манчестер Юнайтед»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о тен Хаге: «Я сочувствую всем коллегам»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Месси, Роналду и другие: названы 11 финалистов на звание лучшего игрока года 2
11:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Кто из футболистов перешёл в «Манчестер Юнайтед» и стал лучше?»
10:32 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Ньюкаслу» поможет родная публика»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Тимбер ещё долго не сможет помочь «Арсеналу» 2
08:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от титулов»
Все новости
Рекомендуем