«Хетафе» получит 20% от суммы трансфера Гринвуда, если «Манчестер Юнайтед» продаст игрока в другой клуб

Испанский «Хетафе» прописал выгодный для себя пункт в арендном соглашении по Мэйсону Гринвуду. По информации от журналиста Гильермо Раи, если «Манчестер Юнайтед» продаст футболиста в другую команду, «Хетафе» получит 20% от суммы трансфера.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отказался от Гринвуда летом и под давлением болельщиков решил отдать футболиста в аренду в «Хетафе». Даже если Мэйсон хорошо проявит себя в Испании, двери «Олд Траффорд» для игрока можно считать закрытыми. Об этом заявлял целый ряд авторитетных источников.

В этом сезоне Гринвуд отметился 2 голами и 3 результативными передачами в 12 матчах чемпионата Испании.