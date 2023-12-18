​Старридж: «Манчестер Юнайтед» отскочил, они восхищаются очком»

В матче семнадцатого тура английского чемпионата «Ливерпуль» достаточно неожиданно оступился в игре с «Манчестер Юнайтед», не сумев переиграть команду Эрика тен Хага. События матча и удачу подопечных нидерландского тренера Эрика тен Хага прокомментировал Даниэль Старридж - бывший футболист «Ливерпуля»:

- Все ждали, что «Манчестер Юнайтед» проиграет матч. Но они смогли найти свой путь к тому, чтобы не проиграть - очень хорошо защищались. Я думаю, они восхищаются завоеванным очком, - цитирует слова Старриджа BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Вест Хэмом».