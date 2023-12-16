Тен Хаг: «Уверен, что Хёйлунн скоро забьёт свои первые голы в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Расмуса Хёйлунна. 20-летний датчанин присоединился к клубу летом за 75 миллионов евро из «Аталанты».

«Он забил на высочайшем уровне 5 голов в Лиге чемпионов. Это были отличные выступления со стороны молодого игрока, чей потенциал видно сразу. Я уверен, что Хёйлунн скоро забьёт свои первые голы в Английской премьер-лиге. Я вижу, как он выкладывается на тренировках», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл два свои последних матчах, не забив в них ни одного гола. Завтра команда тен Хага встретится на выезде с лидером АПЛ «Ливерпулем».