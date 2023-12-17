​На «Энфилде» зафиксировали рекордное число болельщиков на матче с 1963 года

Ожидаемый с большим нетерпением матч семнадцатого тура английского чемпионата между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» разочаровал болельщиков отсутствием голов - команды скатали нулевую ничью. Домой ушли разочарованными 57 158 болельщиков - именно столько человек, по официальным данным, посетили матч.

Удивительно, но это была лучшая посещаемость на «Энфилде» с 1963 года, с кубкового матча с «Бернли», и, в целом, это был третий в смысле посещаемости матч за всю историю участия «Ливерпуля» в высшей лиге английского футбола. В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сразиться с «Арсеналом».