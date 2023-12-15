Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и нападающий Антони Марсьяль точно не помогут манкунианцам в грядущем дерби против «Ливерпуля». Команды встретятся в рамках АПЛ 17 декабря, это воскресенье.

«Гарри Магуайр не сыграет в ближайших матчах, однако мы не думаем, что его травма долгосрочна. Маркус Рэшфорд вернётся в состав, Марсьяль – нет», - говорит тен Хаг официальному сайту «МЮ».

«МЮ» после 16 туров чемпионата Англии идёт в турнирной таблице на шестой позиции с 29 очками в копилке. На неделе манкунианцы вылетели из еврокубков, уступив «Баварии».